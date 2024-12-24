Нацполіцію та ДСНС зобов'язали знати англійську: перелік посад

Кабінет міністрів затвердив перелік посад у Національній поліції та Державній службі безпеки України (ДСНС), які будуть зобов'язані знати англійську мову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал постійного представника Кабінету міністрів у Верховній раді Тараса Мельничука.

Фото: Кабмін затвердив перелік посад у Нацполіції та ДСНС, які повинні будуть знати англійську (t.me/tmelnychuk/)

Згідно з оприлюдненим народним депутатом Олексієм Гончаренком списком, знання англійської мови буде обов'язковим для посадовців:

"Перелік набирає чинності через 4 роки з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні", - написав Мельничук.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 22 листопада Верховна Рада схвалила в першому читанні проект закону про застосування англійської мови в Україні. Зокрема документом пропонувалось визначити категорії посад, кандидати на зайняття яких зобов’язані володіти англійською мовою.

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