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Английский может стать языком делового общения в Украине, - Шмыгаль

Новина українською →
Украина, Понедельник 06 июня 2022 19:54
Английский может стать языком делового общения в Украине, - Шмыгаль Фото: Денис Шмыгаль (facebook.com)
Автор: Евгений Прокопенко

Английский язык может получить статус языка делового общения в Украине. Обсудили эту возможность на правительственном совещании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Сейчас Кабинет Министров прорабатывает соответствующую законодательную инициативу.

"Английский сегодня используют в деловом общении во всем цивилизованном мире, поэтому предоставление ей такого статуса в Украине будет способствовать развитию бизнеса, привлечению инвестиций и ускорению евроинтеграции Украины", - написал Шмыгаль.

Он сообщил, что профильным министерствам дано задание проработать предложения и оформить соответствующие документы.

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