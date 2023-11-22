Англійська мова отримає новий статус: законопроект Зеленського схвалили за основу

За його даними, проект №9432 підтримали 278 депутатів.

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"Норма про показ англомовних фільмів у кінотеатрах мовою оригіналу з субтитруванням українською була виключена рішенням комітету", - повідомив Железняк.

Основні норми проекту

Проект унормовує особливості застосування англійської мови в роботі органів державної та місцевої влади, органів місцевого самоврядування, підрозділів екстреної допомоги населенню, під час перетину державного кордону, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я тощо.

Документом пропонується визначити категорії посад, кандидати на зайняття яких зобов’язані володіти англійською мовою.

Особи, які будуть зобов'язані володіти англійською мовою

Вимоги щодо обов'язкового володіння англійською мовою встановлюються до осіб, які претендують на зайняття посад:

державної служби категорії "А"; державної служби категорій "Б" і "В", перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України; голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників; військовослужбовців офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом, перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України; поліцейських середнього та вищого складу Національної поліції України, посад начальницького складу інших правоохоронних органів, посад начальницького складу служби цивільного захисту, перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України; прокурорів; у податкових та митних органах, перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України; керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України.

Вимога щодо володіння англійською мовою може встановлюватися суб'єктом призначення до кандидатів на посади в органах місцевого самоврядування (крім виборних посад), основні посадові обов'язки яких передбачають виконання функцій з міжнародного співробітництва.

Обґрунтування законопроекту

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, нині англійська мова є офіційною де-юре у 58 із 196 країн світу, а де-факто й у низці інших країн і територій (Бангладеш, Кіпр, Ізраїль, Йорданія, Малайзія, Мальдіви, Шри-Ланка, ОАЕ). Вона є однією з шести мов Організації Об’єднаних Націй, а також офіційною мовою Європейського Союзу, Ради Європи, Європейської комісії, Європейської асоціації вільної торгівлі та НАТО.

"Англійська мова - мова міжнародних конференцій та спортивних змагань, мова комунікації міжнародного наукового товариства та лідер серед мов в інтернеті. Наразі понад 1,5 млрд людей вивчають англійську мову у світі", - йдеться в документі.

Євроінтеграційні прагнення України визначають, зокрема, і визнання європейських стандартів у сфері мовної політики, зазначається в пояснювальній записці. Наразі Україна має статус кандидата у члени Європейського Союзу, але все ще залишається відокремленою від ЄС мовним бар’єром. Порівняно з іншими країнами Європи Україна відстає в готовності громадян спілкуватися іноземною мовою, у тому числі англійською. Згідно з даними за 2021 рік щорічного дослідження EF English Proficiency Index щодо визначення рівня володіння англійською мовою в різних країнах світу, Україна належить до країн із середнім рівнем володіння англійською мовою та займає 40-ву позицію в рейтингу із 112 країн світу.

"Трансформація статусу англійської мови в Україні - це необхідність і стратегічний крок до повноцінного членства нашої держави в ЄС, адже знання англійської мови - ключова компетенція в умовах глобалізаційних змін", - йдеться в документі.