В Англії через удар блискавки стався потужний вибух на заводі з переробки сміття. Відео

Удар блискавки спричинив потужний вибух газу на заводі з перероблювання сміття в Оксфордширі, що в Англії.

Як повідомляє РБК-Україна, про це пише ВВС.

За попередніми даними, інцидент трапився на електростанції Severn Trent Green у Кассінгтоні, на північ від Оксфорда. Компанія Severn Trent Green Power займається переробкою харчових відходів, перетворюючи їх на біогаз.

Відомо, що блискавка влучила в один з її резервуарів для біогазу. В результаті цього приблизно о 19:20 за місцевим часом трапився вибух. На щастя, серед людей ніхто не постраждав, а співробітники спільно з екстреними службами працюють на місці події.

Також відомо про відключення електропостачання у Вітні, Берфорді, Чіппінг-Нортоні та Мілтон-андер-Вічвуді.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Львові 17 липня під час негоди блискавка влучила в трансформатори, у місті можливі перебої з електроенергією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.