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В Англии из-за удара молнии произошел мощный взрыв на заводе по переработке мусора. Видео

Вторник 03 октября 2023 00:26
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В Англии из-за удара молнии произошел мощный взрыв на заводе по переработке мусора. Видео Иллюстративное фото: в Англии из-за удара молнии произошел мощный взрыв на заводе (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Удар молнии вызвал мощный взрыв газа на заводе по переработке мусора в Оксфордшире в Англии.

Как сообщает РБК-Украина, об этом пишет BBC.

По предварительным данным, инцидент произошел на электростанции Severn Trent Green в Кассингтоне, к северу от Оксфорда. Компания Severn Trent Green Power занимается переработкой пищевых отходов, превращая их в биогаз.

Известно, что молния попала в один из ее резервуаров для биогаза. В результате этого примерно в 19:20 по местному времени произошел взрыв. К счастью, среди людей никто не пострадал, а сотрудники совместно с экстренными службами работают на месте происшествия.

Также известно об отключении электроснабжения в Уитне, Берфорде, Чиппинг-Нортоне и Милтон-андер-Вичвуде.

Ранее РБК-Украина сообщало, что во Львове 17 июля во время непогоды молния попала в трансформаторы, в городе возможны перебои с электроэнергией.

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