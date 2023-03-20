Англія – Україна: "синьо-жовті" полетіли на стартовий матч відбору до Євро-2024

Матч Англія – Україна відбудеться 26 березня в Лондоні. Поєдинок прийме легендарний стадіон "Вемблі". Старт зустрічі призначений на 19:00 за київським часом.

Депегація "синьо-жовтих" у понеділок вирушила до Британії. На світлини потрапила низка виконавців збірної України, зокрема і потенційні дебютанти – оборонець "Олександрії" Денис Мірошніченко та хавбек "Шахтаря" Артем Бондаренко. Також в обоймі ветеран Євген Коноплянка ("Краковія"), який був поза лавами національної команди 3,5 роки.

Тренерський штаб збірної на чолі з в. о. керманича Русланом Ротанем розраховує на 26 футболістів. Легіонери приєднаються до команди вже на Альбіоні. Там "синьо-жовті" тренуватимуться, а 23 березня зіграють товариський матч із "Брентфордом" у передмісті Лондона.

У відборі до Євро-2024 збірна України потрапила до групи C. Там суперниками українців стануть збірні Англії, Італії, Північної Македонії та Мальти. На турнір вийдуть дві найкращі команди.