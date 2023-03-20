UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Англія – Україна: "синьо-жовті" полетіли на стартовий матч відбору до Євро-2024

Фото: Тарас Степаненко (ліворуч) із новим поколінням головної команди (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Українська асоціація футболу відрапортувала про виліт національної команди на Туманний Альбіон. Там перша збірна готуватиметься до старту в кваліфікації перед чемпіонатом Європи матчем проти Англії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис організації у Facebook.

Матч Англія – Україна відбудеться 26 березня в Лондоні. Поєдинок прийме легендарний стадіон "Вемблі". Старт зустрічі призначений на 19:00 за київським часом.

Депегація "синьо-жовтих" у понеділок вирушила до Британії. На світлини потрапила низка виконавців збірної України, зокрема і потенційні дебютанти – оборонець "Олександрії" Денис Мірошніченко та хавбек "Шахтаря" Артем Бондаренко. Також в обоймі ветеран Євген Коноплянка ("Краковія"), який був поза лавами національної команди 3,5 роки.

Тренерський штаб збірної на чолі з в. о. керманича Русланом Ротанем розраховує на 26 футболістів. Легіонери приєднаються до команди вже на Альбіоні. Там "синьо-жовті" тренуватимуться, а 23 березня зіграють товариський матч із "Брентфордом" у передмісті Лондона.

У відборі до Євро-2024 збірна України потрапила до групи C. Там суперниками українців стануть збірні Англії, Італії, Північної Македонії та Мальти. На турнір вийдуть дві найкращі команди.

До слова, раніше пригадали тренерів-сумісників в історії збірної України на чолі з Лобановським.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна УкраїниЗбірна Англії