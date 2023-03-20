Англия – Украина: "сине-желтые" улетели на стартовый матч отбора к Евро-2024

Матч Англия – Украина состоится 26 марта в Лондоне. Поединок примет легендарный стадион "Уэмбли". Старт встречи назначен на 19:00 по киевскому времени.

Депегация "сине-желтых" в понедельник отправилась в Британию. На фотографии попал ряд исполнителей сборной Украины, в том числе и потенциальные дебютанты – защитник "Александрии" Денис Мирошниченко и хавбек "Шахтера" Артем Бондаренко. Также в обойме ветеран Евгений Коноплянка ("Краковия"), находившийся вне рядов национальной команды 3,5 года.

Тренерский штаб сборной во главе с и. о. наставника Русланом Ротанем рассчитывает на 26 футболистов. Легионеры присоединятся к команде уже на Альбионе. Там "сине-желтые" будут тренироваться, а 23 марта сыграют товарищеский матч с "Брентфордом" в пригороде Лондона.

В отборе к Евро-2024 сборная Украины попала в группу C. Там соперниками украинцев станут сборные Англии, Италии, Северной Македонии и Мальты. На турнир выйдут две лучшие команды.