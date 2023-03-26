Англія – Україна: Ротань відчепив від заявки лідера збірної та оборонця "Динамо"

Матч Англія – Україна відбудеться 26 березня в Лондоні. Поєдинок прийме легендарний стадіон "Вемблі". Старт зустрічі призначений на 19:00 за київським часом.

В. о. керманича "синьо-жовтих" Руслан Ротань не заявив на матч двох футболістів, які перебувають у таборі національної команди. Окрім Ярмоленка, який щойно відновився після ушкодження, не вийде проти "Трьох левів" оборонець Денис Попов.

Натомість до заявки потрапили потенційні дебютанти. На місце в основі, зокрема, претендуватимуть центрбеки "Дніпра-1" Сваток і Сарапій, а також оборонець "Олександрії" Мірошніченко. Конкуренцію у середній лінії повинен підвищити хавбек "Шахтаря" Бондаренко, а також ветеран Коноплянка.

Офіційна заявка національної команди на матч Англія – Україна (з ігровими номерами):

Воротарі: 1. Андрій Лунін, 12. Анатолій Трубін, 23. Микита Шевченко

Захисники: 2. Едуард Соболь, 3. Олександр Сваток, 4. Едуард Сарапій, 13. Денис Мірошніченко, 16. Віталій Миколенко, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко

Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Михайло Мудрик, 8. Руслан Маліновський, 10. Євген Коноплянка, 14. Віталій Буяльський, 15. Віктор Циганков, 17. Олександр Зінченко, 18. Артем Бондаренко, 19. Олександр Піхальонок, 20. Георгій Судаков

Нападники: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик