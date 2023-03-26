Англия – Украина: Ротань отцепил от заявки лидера сборной и защитника "Динамо"

Матч Англия – Украина состоится 26 марта в Лондоне. Поединок примет легендарный стадион "Уэмбли". Старт встречи назначен на 19:00 по киевскому времени.

И. о. наставника "сине-желтых" Руслан Ротань не заявил на матч двух футболистов, находящихся в лагере национальной команды. Кроме Ярмоленко, только что восстановившегося после повреждения, не выйдет против "Трех львов" защитник Денис Попов.

В свою очередь в заявку попали потенциальные дебютанты. На место в основе будут претендовать центрбеки "Днепра-1" Сваток и Сарапий, а также защитник "Александрии" Мирошниченко. Конкуренцию в средней линии должен повысить хавбек "Шахтера" Бондаренко, а также ветеран Коноплянка.

Официальная заявка национальной команды на матч Англия – Украина (с игровыми номерами):

Вратари: 1. Андрей Лунин, 12. Анатолий Трубин, 23. Никита Шевченко

Защитники: 2. Эдуард Соболь, 3. Александр Сваток, 4. Эдуард Сарапий, 13. Денис Мирошниченко, 16. Виталий Миколенко, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Михаил Мудрик, 8. Руслан Малиновский, 10. Евгений Коноплянка, 14. Виталий Буяльский, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко, 18. Артем Бондаренко, 19. Александр Пихаленок, 20. Георгий Судаков

Нападающие: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик