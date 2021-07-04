Англія в матчі з Україною встановила новий рекорд чемпіонатів Європи

Збірна Англії, розгромивши Україну в чвертьфіналі Євро-2020, встановила рекорд чемпіонатів Європи. Відразу три з чотирьох голів англійці забили головою.

"Англія - перша команда в історії чемпіонату Європи, яка забила три голи головою в одному матчі", - повідомляє видання.

Також англійці повторили своє досягнення, забивши тричі головою в одному матчі на будь-якому змаганні вперше з 2016 року, коли стільки ж забили Шотландії.

3 - England are the first side in European Championship history to score three headed goals in a single match, and have done so in a single game themselves in any competition for the first time since November 2016 v Scotland. Noggin'. #EURO2020 — OptaJoe (@OptaJoe) July 3, 2021

До слова, Англія в матчі з Україною забила стільки ж, скільки за всі попередні матчі на Євро-2020. Гравцем матчу був визнаний Кейн, який відзначився дублем.