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Англія в матчі з Україною встановила новий рекорд чемпіонатів Європи

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Рим, Неділя 04 липня 2021 00:15
Англія в матчі з Україною встановила новий рекорд чемпіонатів Європи Фото: англійці тричі забивали головою (uefa.com)
Автор: Ігор Литвиненко

Збірна Англії, розгромивши Україну в чвертьфіналі Євро-2020, встановила рекорд чемпіонатів Європи. Відразу три з чотирьох голів англійці забили головою.

Про це повідомляє авторитетне статистичне видання Opta.

"Англія - перша команда в історії чемпіонату Європи, яка забила три голи головою в одному матчі", - повідомляє видання.

Також англійці повторили своє досягнення, забивши тричі головою в одному матчі на будь-якому змаганні вперше з 2016 року, коли стільки ж забили Шотландії.

До слова, Англія в матчі з Україною забила стільки ж, скільки за всі попередні матчі на Євро-2020. Гравцем матчу був визнаний Кейн, який відзначився дублем.

Нагадаємо, за Англію забивали двічі Кейн, Магуайр і Хендерсон. Єдиний гол Кейна вже на 4-й хвилині був забитий ногою. Відео голів і огляд матчу - у матеріалі РБК-Україна.

У півфіналі Євро-2020 Англія зіграє з Данією, а Італія з Іспанією. Фінал відбудеться 11 липня.

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