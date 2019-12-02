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Англия и Ирландия хотят подать заявку на проведение ЧМ-2030

Новости » Спорт     02.12.2019 - 11:51
Англия и Ирландия хотят подать заявку на проведение ЧМ-2030
Фото: иллюстрированное изображения (fifa.com)

Финальный поединок планируют провести на "Уэмбли"

Футбольные ассоциации Англии и Ирландии намерены подать совместную заявку на проведение чемпионата мира 2030 года. Об этом сообщает The Times.

В организациях планируют подать заявку в 2022 году. Однако перед тем ее должны одобрить и поддержать правительства обеих стран. Официальные лица двух ассоциаций считают, что их совместная заявка имеет значительные шансы на успех.

Предварительно планируется, что матчи турнира будут проходить по всему Соединенному Королевству, а финал состоится на лондонском стадионе "Уэмбли", так же, как и финальная игра будущего Евро-2020.

Ранее совместную заявку на проведение матчей чемпионата мира в 2030 году анонсировали Аргентинская республика, Республика Парагвай и Восточная республика Уругвай.

Напомним, чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре, а турнир 2026 года примут США, Канада и Мексика.

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