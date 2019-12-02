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Англія і Ірландія хочуть подати заявку на проведення ЧС-2030

Новини » Спорт     02.12.2019 - 11:51
Англія і Ірландія хочуть подати заявку на проведення ЧС-2030
Фото: ілюстроване зображення (fifa.com)

Фінальний поєдинок планують провести на "Уемблі"

Футбольні асоціації Англії та Ірландії мають намір подати спільну заявку на проведення чемпіонату світу 2030 року. Про це повідомляє The Times.

В організаціях планують подати заявку у 2022 році. Однак перед тим її повинні схвалити і підтримати уряди обох країн. Офіційні особи двох асоціацій вважають, що їх спільна заявка має значні шанси на успіх.

Попередньо планується, що матчі турніру будуть проходити по всьому Об’єднаному Королівству, а фінал відбудеться на лондонському стадіоні "Уемблі", так само, як і фінальна гра майбутнього Євро-2020.

Раніше спільну заявку на проведення матчів чемпіонату світу у 2030 році анонсували Аргентинська республіка, Республіка Парагвай і Східна республіка Уругвай.

Нагадаємо, чемпіонат світу 2022 року пройде в Катарі, а турнір 2026 року візьмуть США, Канада і Мексика.

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