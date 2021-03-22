В Англии протестовали против закона о полиции: жгли автомобили и били окна

Мирная акция протеста против нового закона о полиции в Великобритании вышла из-под контроля. В результате нападения протестующих несколько полицейских были ранены.

Об этом сообщает BBC .

Протестующие выступали против законопроекта, который предусматривает существенное расширение полномочий полиции - в частности, относительно возможностей правоохранителей ограничивать митинги.

На протест с лозунгом "Kill the Bill" вышли несколько тысяч человек. В руках многих митингующих были плакаты с лозунгами "Скажи нет полицейскому государству" и "Свобода протеста - основа демократии".

Протестующие атаковали полицейский участок и подожгли как минимум два автомобиля полиции. В отделении разбили окна. Несколько машин повредили - пробили шины и разбили окна.