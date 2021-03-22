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В Англії протестували проти закону про поліцію: палили авто та били вікна

Автор: Анастасія Рокитна

Мирна акція протесту проти нового закону про поліцію в Великобританії вийшла з-під контролю. В результаті нападу протестуючих кілька поліцейських були поранені.

Про це повідомляє BBC.

Протестувальники виступали проти законопроекту, який передбачає суттєве розширення повноважень поліції - зокрема, щодо можливостей правоохоронців обмежувати мітинги.

На протест із гаслом "Kill the Bill" вийшли кілька тисяч людей. В руках у багатьох мітингарів були плакати з гаслами "Скажи ні поліцейській державі" і "Свобода протесту - основа демократії".

Протестувальники атакували поліцейський відділок і підпалили принаймні два автомобілі поліції. У відділку побили вікна. Декілька машин пошкодили - пробили шини і розбили вікна.

Нагадаємо, у минулу суботу під Офісом президента в Україні проходила акція на підтримку активіста Сергія Стерненка, однак вона переросла у заворушення. Учасники акції пошкодили будівлю Офісу президента, зокрема, побили шибки та підпалили табличку.

Після заворушень під Офісом президента поліція порушила кримінальну справу та затримала одного з учасників акції.

Також затриманому протестувальнику висунули звинувачення. Поліція вважає, що це він розбив шибки на дверях Офісу президента.

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