В Англії перекинувся пасажирський автобус, постраждали понад 40 осіб

Серед постраждалих в аварії - 7 дітей

В результаті аварії пасажирського автобуса в Англії постраждала 41 людина. Автобус з пасажирами перекинувся в графстві Кент, передає Sky News з посиланням на медичну службу.

Як повідомили медики швидкої допомоги, серед поранених семеро дітей. Працівникам рятувальної служби довелося спеціальними пристосуваннями розрізати автобус, щоб дістати з салону двох осіб.

"Серед десятків постраждали троє людей отримали серйозні травми, а низка інших були доставлені в лікарню з незначними травмами", - наголошується в повідомленні.

Незабаром медики також повідомили, що на місці події була вагітна жінка, яка народила хлопчика прямо на місці аварії.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна 13 серпня 2018 року, в Перу пасажирський автобус зірвався з дороги і впав у яр з висоти 100 метрів. В результаті загинули 15 осіб.

Додамо, що 13 серпня в Голосіївському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю семи автомобілів. Вантажівка "КамАЗ" вдарила вантажівку Renault, у зв'язку з чим водій не впорався з керуванням і його занесло у двір приватного будинку, де в цей час гралися діти. Від удару вантажівка знесла залізні ворота і бетонний паркан. У ДТП постраждала однорічна дівчинка.