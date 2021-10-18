В Англии одобрили новое лекарство от астмы: помогает от COVID-19
Национальная служба здравоохранения в Англии одобрила препарат, который считается очень важным в лечении неконтролируемой астмы. Также его применяют в борьбе с коронавирусом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Национальный институт здравоохранения и передового опыта (NICE) рекомендовал дупилумаб некоторым пациентам, у которых астма не поддается лечению обычными методами.
Препарат из семейства препаратов, которые также используются для лечения COVID. Также его назначают при тяжелой экземе и риносинусите.
Пациенты с тяжелой астмой второго типа, которые перенесли не менее четырех тяжелых приступов астмы за последний год и не соответствуют критериям для других биологических методов лечения, будут рассматриваться для получения рецепта на новое лекарство.
Клинические испытания показали, что дупилумаб снижает частоту возникновения приступов астмы. Это позволяет уменьшить почти вдвое количество стероидов для экстренной помощи в сочетании со стандартными ингаляторами.
Однако у препарата есть и побочные эффекты, такие как воспаление и головные боли. Реже препарат может вызывать серьезные аллергические реакции.
Напомним, что в США просят разрешить использование таблеток от коронавируса. Решение будут принято после того, как изучат всю информацию о препарате.