В Англии одобрили новое лекарство от астмы: помогает от COVID-19

Национальная служба здравоохранения в Англии одобрила препарат, который считается очень важным в лечении неконтролируемой астмы. Также его применяют в борьбе с коронавирусом .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Национальный институт здравоохранения и передового опыта (NICE) рекомендовал дупилумаб некоторым пациентам, у которых астма не поддается лечению обычными методами.

Препарат из семейства препаратов, которые также используются для лечения COVID. Также его назначают при тяжелой экземе и риносинусите.

Пациенты с тяжелой астмой второго типа, которые перенесли не менее четырех тяжелых приступов астмы за последний год и не соответствуют критериям для других биологических методов лечения, будут рассматриваться для получения рецепта на новое лекарство.

К линические испытания показали, что дупилумаб снижает частоту возникновения приступов астмы. Это позволяет уменьшить почти вдвое количество стероидов для экстренной помощи в сочетании со стандартными ингаляторами.