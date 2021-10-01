В США успешно прошли испытания таблеток от COVID

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Компания MSD, известная в США и Канаде как Merck, и компания Ridgeback Biotherapeutics объявили сегодня о том, что Молнупиравир, исследуемый пероральный противовирусный препарат, значительно снизил риск госпитализации или смерти в ходе запланированного промежуточного анализа испытания третьей фазы", - говорится в сообщении.

На третьем этапе клинических испытаний только 7,3% пациентов, принимавших лекарство, нуждались в госпитализации. Никто из них не умер. В группе плацебо частота госпитализации была в два раза выше - 14,1%. Восемь человек погибли.

Исследования показали, что препарат эффективен против всех штаммов COVID, включая доминирующий в настоящее время "Дельта".

Все участники исследования не были вакцинированы и имели по крайней мере одно сопутствующее заболевание (ожирение, диабет, сердечно-сосудистые заболевания), что увеличивало их шансы на развитие более тяжелой формы COVID, или они были старше 60 лет.

Исследование проводилось в 170 странах мира.

"По рекомендации независимого Комитета по мониторингу данных и по согласованию с Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), набор участников исследования прекращается досрочно в связи с положительными результатами", - говорится в сообщении.

В компании заявили, что планируют как можно скорее подать заявку на получение разрешения на экстренное использование в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). В случае одобрения, Молнупиравир может стать первым пероральным противовирусным средством для лечения COVID.