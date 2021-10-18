В Англії схвалили нові ліки від астми: допомагає від COVID-19

Національна служба охорони здоров'я в Англії схвалила препарат, який вважається дуже важливим у лікуванні неконтрольованої астми. Також його застосовують в боротьбі з коронавірусом .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Національний інститут охорони здоров'я та передового досвіду (NICE) рекомендував дупілумаб деяким пацієнтам, у яких астма не піддається лікуванню звичайними методами.

Препарат з сімейства препаратів, які також використовуються для лікування COVID. Також його призначають при важкій екземі і риносинуситі.

Пацієнти з важкою астмою другого типу, які перенесли не менше чотирьох важких нападів астми за останній рік і не відповідають критеріям для інших біологічних методів лікування, будуть розглядатися для отримання рецепта на нові ліки.

Клінічні випробування показали, що дупілумаб знижує частоту виникнення нападів астми. Це дозволяє зменшити майже вдвічі кількість стероїдів для екстреної допомоги в поєднанні зі стандартними інгаляторами.