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В Англії схвалили нові ліки від астми: допомагає від COVID-19

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Англія, Понеділок 18 жовтня 2021 06:51
В Англії схвалили нові ліки від астми: допомагає від COVID-19 Фото: в Англії схвалили нові ліки від астми (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Національна служба охорони здоров'я в Англії схвалила препарат, який вважається дуже важливим у лікуванні неконтрольованої астми. Також його застосовують в боротьбі з коронавірусом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Національний інститут охорони здоров'я та передового досвіду (NICE) рекомендував дупілумаб деяким пацієнтам, у яких астма не піддається лікуванню звичайними методами.

Препарат з сімейства препаратів, які також використовуються для лікування COVID. Також його призначають при важкій екземі і риносинуситі.

Пацієнти з важкою астмою другого типу, які перенесли не менше чотирьох важких нападів астми за останній рік і не відповідають критеріям для інших біологічних методів лікування, будуть розглядатися для отримання рецепта на нові ліки.

Клінічні випробування показали, що дупілумаб знижує частоту виникнення нападів астми. Це дозволяє зменшити майже вдвічі кількість стероїдів для екстреної допомоги в поєднанні зі стандартними інгаляторами.

Однак у препарату є і побічні ефекти, такі як запалення і головні болі. Рідше препарат може викликати серйозні алергічні реакції.

Нагадаємо, що у США просять дозволити використання таблеток від коронавірусу. Рішення будуть прийнято після того, як вивчать всю інформацію про препарат.

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