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В Англии обнаружили случаи заражения "филиппинским" коронавирусом

Автор: Роман Тверденко

В Великобритании зафиксировали два случая заражения филиппинским штаммом коронавируса. Эффективность вакцины против него пока неизвестна.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что этот вариант содержит в себе ряд уже известных мутаций, включая так называемый "бразильский" штамм.

Один из случаев связан с поездкой за границу, а происхождение второго заражения еще расследуется.

Впервые новый штамм зафиксировали на Филлипинах. 9 марта сообщили о 33 случаях заражения мутацией.

Ранее сообщалось, что на северо-западе Франции в регионе Бретань обнаружили новый вариант коронавируса. Предварительные данные не свидетельствуют о его повышенной опасности.

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