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Во Франции выявили новый вид коронавируса

Новина українською → Бретань, Вторник 16 марта 2021 10:44
Во Франции выявили новый вид коронавируса Фото: коронавирус (freepik.com)
Автор: Андрей Козловский

На северо-западе Франции в регионе Бретань обнаружили новый вариант коронавируса. Предварительные данные не свидетельствуют о его повышенной опасности.

Об этом говорится в заявлении на сайте минздрава Франции.

Как сообщается, новый вариант коронавируса было сложно выявить. У людей, которые им заразились, "были типичные для SARS-CoV-2 симптомы", однако ПЦР-тесты давали отрицательный результат.

"Новый вариант был выявлен в больничном центре (в коммуне, - ред.) Ланьон в департаменте Кот-д`Армор. 13 марта (там, - ред.) было выявлено 79 случаев, в том числе 8 случаев заражения новым вариантом, что подтвердилось при помощи секвенирования", - говорится в заявлении.

Согласно предварительным данным, специалисты не делают вывод "ни о его большей опасности, ни о повышенной способности передаваться", чем у "изначального" варианта.

Сейчас специалисты занимаются дальнейшим анализом вируса и планируют установить опытным путем, как этот вариант реагирует на "вакцинацию и антитела, выработанные во время предыдущих заражений".

Напомним, ранее в Германии выявили первые случаи новой мутации коронавируса. Мутация образовалась путем сочетания "британского" и "южноафриканского" штаммов коронавируса.

Также РБК-Украина писало, что новые штаммы коронавируса втрое заразней и поражают не только легкие.

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