Полиция Британии обнаружила 39 тел в грузовике под Лондоном

В Англии нашли грузовик с 39 трупами, включая тело подростка. Водитель грузовика был арестован по подозрению в убийстве, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNN.

Тридцать девять человек были найдены мертвыми в грузовом контейнере в городе Англии - Грейс. По предварительным данным, грузовик прибыл в страну из Болгарии.

Инспектор полиции графства Эссекс Эндрю Маринер рассказал, что сотрудниками правоохранительных органов сразу же был задержан водитель грузовика. Им оказался 25-летний мужчина из Северной Ирландии.

"Сейчас мы выясняем обстоятельства происшествия и личности погибших людей. Думаю, это займет много времени", - отметил инспектор полиции.

Напомним, в США девятилетнему ребенку предъявлено обвинение в массовом убийстве после гибели пяти человек в пожаре в трейлер-парке в Иллинойсе. По классификации ФБР убийство более чем трех человек считается массовым. Как минимум с 2006 года обвинения в массовом убийстве не предъявлялись столь юному фигуранту.

РБК-Украина писало, что 1 октября в Финляндии в городе Куопио студент колледжа вооруженный саблей и огнестрельным оружием ворвался в учебное заведение и устроил резню.