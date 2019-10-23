Поліція Британії виявила 39 тіл у вантажівці під Лондоном

В Англії знайшли вантажівку з 39 трупами, включаючи тіло підлітка. Водій вантажівки був заарештований за підозрою у вбивстві, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN.

Тридцять дев'ять осіб були знайдені мертвими у вантажному контейнері в місті Англії - Грейс. За попередніми даними, вантажівка прибула в країну з Болгарії.

Інспектор поліції графства Ессекс Ендрю Марінер розповів, що співробітниками правоохоронних органів відразу ж був затриманий водій вантажівки. Ним виявився 25-річний чоловік з Північної Ірландії.

"Зараз ми з'ясовуємо обставини події та особи загиблих людей. Думаю, це займе багато часу", - зазначив інспектор поліції.

Нагадаємо, в США дев'ятирічній дитині пред'явлено звинувачення в масовому вбивстві після загибелі п'яти осіб у пожежі в трейлер-парку в Іллінойсі. За класифікацією ФБР вбивство більше ніж трьох осіб вважається масовим. Як мінімум з 2006 року звинувачення в масовому вбивстві не пред'являлися настільки юному фігуранту.

РБК-Україна писало, що 1 жовтня у Фінляндії в місті Куопіо студент коледжу озброєний шаблею і вогнепальною зброєю увірвався в навчальний заклад і влаштував різанину.