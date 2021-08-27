В Англии масштабный пожар охватил промзону: раздаются взрывы

В центральной части Англии в городе Лимингтон-Спа масштабный пожар охватил промышленную зону. На месте инцидента раздаются громкие взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Сообщается, что возгорание произошло в производственном помещении, на месте было зафиксировано несколько взрывов. Сейчас над промышленной зоной поднимается огромный шлейф густого черного дыма.

На место происшествия направлены пожарные машины. Местным жителям рекомендуют держать двери и окна закрытыми. Полиция Уорикшира перекрыла дороги.

На данный момент информации о пострадавших и жертвах нет.