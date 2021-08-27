В Англії масштабна пожежа охопила промзону: лунають вибухи
Фото: густий дим на місці вибухів у Лімінгтоні-Спа (twitter com HelenFair)
У центральній частині Англії в місті Лімінгтон-Спа масштабна пожежа охопила промислову зону. На місці інциденту лунають гучні вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
Повідомляється, що загоряння сталося у виробничому приміщенні, на місці було зафіксовано кілька вибухів. Зараз над промисловою зоною піднімається величезний шлейф густого чорного диму.
На місце події направлені пожежні машини. Місцевим жителям рекомендують тримати двері і вікна закритими. Поліція Уорікшира перекрила дороги.
На даний момент інформації про постраждалих і жертв немає.