В Англії масштабна пожежа охопила промзону: лунають вибухи

У центральній частині Англії в місті Лімінгтон-Спа масштабна пожежа охопила промислову зону. На місці інциденту лунають гучні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Повідомляється, що загоряння сталося у виробничому приміщенні, на місці було зафіксовано кілька вибухів. Зараз над промисловою зоною піднімається величезний шлейф густого чорного диму.

На місце події направлені пожежні машини. Місцевим жителям рекомендують тримати двері і вікна закритими. Поліція Уорікшира перекрила дороги.

На даний момент інформації про постраждалих і жертв немає.