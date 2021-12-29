В Англии инициировали расследование против "ГарПока" за остановку выплат компании ДТЭК

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на письмо английских адвокатов, присланное 29.12.2021 в интересах ДТЭК ВИЭ.

Юристы обращают внимание на то, что ГП "Гарантированный покупатель" не выполнил требований предыдущих писем - не погасил задолженность перед ДТЭК ВИЭ и не предоставил никаких объяснений своих действий.

По мнению английских юристов, причастными должностными лицами было совершено ряд действий, имеющих признаки преступлений по английскому праву. В частности, средства, которые ГП "Гарантированный покупатель" должен перечислить в пользу ДТЭК ВИЭ, но безосновательно удерживает на своем счете, приобрели признаки имущества, приобретенного преступным путем.

Адвокаты обращают внимание на то, что по подписанному в июне 2020 года Меморандуму о взаимопонимании государство взяло на себя обязанность погасить существующую задолженность перед производителями ВИЭ до 31.12.2021. Юристы также напоминают о нецелевом использовании средств, привлеченных "Укрэнерго" от выпуска еврооблигаций, о чем было проинформировано, в частности, ЕБРР в качестве ключевого инвестора.

Адвокаты настаивают на погашении задолженности перед ДТЭК ВИЭ до 31.12.2021.

Как отмечается, в противном случае ДТЭК ВИЭ намерена обратиться в Городскую полицию Лондона, Управление финансового контроля Великобритании и Управление по вопросам серьезного мошенничества Великобритании, а также предъявить частное обвинение согласно нормам английского законодательства.