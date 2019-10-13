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В Англії на берег викинуло велетенського кашалота

Новини » Суспільство    13.10.2019 - 06:59
В Англії на берег викинуло велетенського кашалота
Ілюстративне фото (twitter.com/owenhumphreys1)

На думку фахівців прогноз молодого самця був "дуже невтішним", навіть якщо його зняти з мілини

На мілководді біля берегів Англії загинув величезний кашалот. Об це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News Україна.

Ссавець довжиною 43 фути (13 м) намагався боротися з обставинами, відійти від узбережжя Нортумберленда, але його викинуло на берег.

Члени британської організації морських дайверів з порятунку життя (BDMLR) заявили, що прогноз молодого самця був "дуже невтішним", навіть якщо його зняти з мілини.

"Адже втручання в цю ситуацію могло "призвести до ще довшої і страшнішої смерті тварини", - сказали в організації.

Кашалоти харчуються великими кальмарами, які зазвичай не зустрічаються в Північному морі.

"Саме тому, якщо вони туди потрапляють, то "майже завжди погано харчуються, хворіють і мають малі шанси на виживання", - зазначили в BDMLR.

Смерть тварини зафіксувала програма дослідження китоподібних, яка базується в Інституті зоології в Лондоні.

Спеціалісти порадили людям не чіпати мертвого кашалота через ризик зараження.

Нагадаємо, команда дайверів-біологів зробила захоплюючі фотографії і відео з найбільшою акулою Deep Blue, вік якої становить 50 років.

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