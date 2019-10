В Англії на берег викинуло велетенського кашалота

Ілюстративне фото (twitter.com/owenhumphreys1)

На думку фахівців прогноз молодого самця був "дуже невтішним", навіть якщо його зняти з мілини

На мілководді біля берегів Англії загинув величезний кашалот. Об це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News Україна.

Ссавець довжиною 43 фути (13 м) намагався боротися з обставинами, відійти від узбережжя Нортумберленда, але його викинуло на берег.

Члени британської організації морських дайверів з порятунку життя (BDMLR) заявили, що прогноз молодого самця був "дуже невтішним", навіть якщо його зняти з мілини.

"Адже втручання в цю ситуацію могло "призвести до ще довшої і страшнішої смерті тварини", - сказали в організації.

Кашалоти харчуються великими кальмарами, які зазвичай не зустрічаються в Північному морі.

"Саме тому, якщо вони туди потрапляють, то "майже завжди погано харчуються, хворіють і мають малі шанси на виживання", - зазначили в BDMLR.

Смерть тварини зафіксувала програма дослідження китоподібних, яка базується в Інституті зоології в Лондоні.

Спеціалісти порадили людям не чіпати мертвого кашалота через ризик зараження.

Its looking like sad news for a Sperm whale way way off course thought to be around 40ft long just 150m off the Northumberland coast at Newbiggen-by-the -sea, it is still alive but not looking great on its side alot @ChronicleLive @BDMLR @PA pic.twitter.com/qR3eS3zLsE — Owen Humphreys (@owenhumphreys1) October 11, 2019

