В Англії на берег викинуло велетенського кашалота

На думку фахівців прогноз молодого самця був "дуже невтішним", навіть якщо його зняти з мілини
На мілководді біля берегів Англії загинув величезний кашалот. Об це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News Україна.
Ссавець довжиною 43 фути (13 м) намагався боротися з обставинами, відійти від узбережжя Нортумберленда, але його викинуло на берег.
Члени британської організації морських дайверів з порятунку життя (BDMLR) заявили, що прогноз молодого самця був "дуже невтішним", навіть якщо його зняти з мілини.
"Адже втручання в цю ситуацію могло "призвести до ще довшої і страшнішої смерті тварини", - сказали в організації.
Кашалоти харчуються великими кальмарами, які зазвичай не зустрічаються в Північному морі.
"Саме тому, якщо вони туди потрапляють, то "майже завжди погано харчуються, хворіють і мають малі шанси на виживання", - зазначили в BDMLR.
Смерть тварини зафіксувала програма дослідження китоподібних, яка базується в Інституті зоології в Лондоні.
Спеціалісти порадили людям не чіпати мертвого кашалота через ризик зараження.
Its looking like sad news for a Sperm whale way way off course thought to be around 40ft long just 150m off the Northumberland coast at Newbiggen-by-the -sea, it is still alive but not looking great on its side alot @ChronicleLive @BDMLR @PA pic.twitter.com/qR3eS3zLsE— Owen Humphreys (@owenhumphreys1) October 11, 2019
Нагадаємо, команда дайверів-біологів зробила захоплюючі фотографії і відео з найбільшою акулою Deep Blue, вік якої становить 50 років.
So sad to see such and amazing mammal perish off our Northumberland coast a long long way from where it should be,the sperm whale beached on near Newbiggin-by-the-Sea in Northumberland @BDMLR @ThePhotoHour @StormHour @ChronicleLive @PA pic.twitter.com/LiKNTe5RTW— Owen Humphreys (@owenhumphreys1) October 11, 2019
Such an amazing animal shame it’s ended up like this, it looks like it will be at least Monday before it is moved from Newbiggin-by-the-Sea in Northumberland #whale #spermwhale @StormHour @ThePhotoHour @BDMLR @ChronicleLive @PA @B_W_R @wildlife_uk pic.twitter.com/kfJwIhkDlJ— Owen Humphreys (@owenhumphreys1) October 12, 2019