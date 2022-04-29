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Ангары с "грузом 200" забиты. СБУ опубликовала очередной разговор оккупантов

Новина українською →
Украина, Пятница 29 апреля 2022 10:36
Ангары с "грузом 200" забиты. СБУ опубликовала очередной разговор оккупантов Фото: СБУ перехватила очередной разговор оккупанта (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Служба безопасности Украины опубликовала очередной разговор российских военных. В ней оккупант признается, что ангары с так называемым "грузом 200" переполнены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Честно сказать, Россия конкретно стухает. Там дальше стоят ангары, и трупы русских солдат просто привозят и кидают. Не знают, кто есть кто, не разбирают. Там по 5-6 стопок битком! Прикинь! Просто не знают, кто есть кто", - сказал российский боец товарищу.

Кроме того, оккупант отметил, что ни обычные солдаты, ни военное командование не знают цели войны против Украины.

"Тут беспредел идет! Здесь просто непонятно вообще ничего: за что мы воюем, как мы воюем", - добавил захватчик.

По словам оккупанта, солдаты из Дагестана и Чечни массово отказываются и бегут, объясняя, что "это не их война".

Напомним, ранее СБУ сообщила, что российские офицеры расстреливают своих солдат, чтобы заставить их воевать в Украине.

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