Ангари з "грузом 200" забиті. СБУ опублікувала чергову розмову окупантів

Служба безпеки України опублікувала чергову розмову російських військових. В ній окупант зізнається, що ангари з так званим "грузом 200" переповнені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Чесно сказати, Росія безпосередньо згасає. Там далі стоять ангари, і трупи російських солдатів просто привозять і кидають. Не знають, хто є хтось, не розбирають. Там по 5-6 стопок битком! Прикинь! Просто не знають, хто є хто", - сказав російський боєць товаришу.

Крім того, окупант зазначив, що ні звичайні солдати, ні військове командування не знають мети війни проти України.

"Тут беззаконня йде! Тут просто незрозуміло взагалі нічого: за що ми воюємо, як ми воюємо", - додав загарбник.

За словами окупанта, солдати з Дагестану та Чечні масово відмовляються і тікають, пояснюючи, що "це не їхня війна".