Анестезія та седація безоплатні: куди звертатися, якщо в лікарні вимагають гроші

Українці можуть безоплатно отримати анестезію або седацію під час операцій, окремих обстежень і лікувальних процедур. Такі послуги передбачені Програмою медичних гарантій, а їхню вартість покриває держава.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.
Безоплатно скористатися такими послугами можна в медзакладах, які мають відповідний договір із Національною службою здоров'я України (НСЗУ).
Анестезія забезпечує знеболення під час медичних втручань, а седація допомагає зменшити тривожність і дискомфорт пацієнта. Необхідність їх застосування та метод визначає лікар з огляду на вид процедури, стан людини та медичні показання.
Програма медичних гарантій передбачає анестезію, седацію або анестезіологічний супровід у таких випадках:
За медичними показаннями під час окремих ендоскопічних обстежень також можуть проводити забір біологічного матеріалу для гістологічного або цитологічного дослідження, а в деяких випадках - необхідні лікувальні втручання.
У МОЗ уточнюють, що залежно від пакета медичних послуг у вимогах можуть використовувати різні терміни: місцева або загальна анестезія, седація, анестезіологічне забезпечення чи супровід. Однак якщо послуга передбачена відповідним пакетом Програми медичних гарантій і надається за медичними показаннями, пацієнт не повинен окремо платити за неї або роботу лікаря-анестезіолога.
Якщо медзаклад вимагає оплату за анестезію, седацію або роботу лікаря-анестезіолога, які входять до відповідного пакета Програми медичних гарантій, пацієнт може подати скаргу до НСЗУ.
Для цього потрібно:
У скарзі необхідно вказати назву медичного закладу, обставини надання допомоги та послугу, за яку вимагали гроші.
Раніше РБК-Україна розповідало, що в межах Програми медичних гарантій українці можуть безкоштовно отримати стаціонарне лікування без операції. Держава покриває необхідні аналізи, обстеження, ліки, цілодобовий нагляд медиків, знеболення, реабілітацію та харчування в лікарні. Якщо за ці послуги вимагають гроші, можна поскаржитися до НСЗУ за номером 16-77.
Також ми писали, що пацієнти можуть повернути кошти, які заплатили за медичні послуги, що мали надаватися безкоштовно за Програмою медичних гарантій. У НСЗУ опрацьовують кожну скаргу, а за підсумками звернень у 2025 році лікарні повернули пацієнтам 630 тисяч гривень.