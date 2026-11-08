Анестезія та седація безоплатні: куди звертатися, якщо в лікарні вимагають гроші

Безоплатно скористатися такими послугами можна в медзакладах, які мають відповідний договір із Національною службою здоров'я України (НСЗУ).

Анестезія забезпечує знеболення під час медичних втручань, а седація допомагає зменшити тривожність і дискомфорт пацієнта. Необхідність їх застосування та метод визначає лікар з огляду на вид процедури, стан людини та медичні показання.

Коли анестезію та седацію надають безоплатно

Програма медичних гарантій передбачає анестезію, седацію або анестезіологічний супровід у таких випадках:

хірургічні втручання - операції в стаціонарі та стаціонарі одного дня, а також трансплантація органів;

- операції в стаціонарі та стаціонарі одного дня, а також трансплантація органів; діагностичні та лікувальні процедури - колоноскопія, гастроскопія, гістероскопія, цистоскопія, бронхоскопія та окремі інвазивні процедури під час стаціонарного лікування;

- колоноскопія, гастроскопія, гістероскопія, цистоскопія, бронхоскопія та окремі інвазивні процедури під час стаціонарного лікування; лікування гематологічних та онкогематологічних захворювань - зокрема, кістково-мозкові й люмбальні пункції, трепанобіопсії та біопсії лімфатичних вузлів;

- зокрема, кістково-мозкові й люмбальні пункції, трепанобіопсії та біопсії лімфатичних вузлів; допомога при гострому інсульті та інфаркті міокарда - зокрема, під час інвазивних втручань;

- зокрема, під час інвазивних втручань; хіміотерапія та радіологічне лікування - під час інвазивних діагностичних і лікувальних процедур, які потребують анестезіологічного забезпечення;

- під час інвазивних діагностичних і лікувальних процедур, які потребують анестезіологічного забезпечення; пологи та лікування безпліддя - під час оперативних втручань, акушерських процедур та окремих етапів застосування допоміжних репродуктивних технологій, зокрема трансвагінальної аспірації фолікулів.

За медичними показаннями під час окремих ендоскопічних обстежень також можуть проводити забір біологічного матеріалу для гістологічного або цитологічного дослідження, а в деяких випадках - необхідні лікувальні втручання.

У МОЗ уточнюють, що залежно від пакета медичних послуг у вимогах можуть використовувати різні терміни: місцева або загальна анестезія, седація, анестезіологічне забезпечення чи супровід. Однак якщо послуга передбачена відповідним пакетом Програми медичних гарантій і надається за медичними показаннями, пацієнт не повинен окремо платити за неї або роботу лікаря-анестезіолога.

Що робити, якщо в лікарні вимагають гроші

Якщо медзаклад вимагає оплату за анестезію, седацію або роботу лікаря-анестезіолога, які входять до відповідного пакета Програми медичних гарантій, пацієнт може подати скаргу до НСЗУ.

Для цього потрібно:

зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77;

або заповнити електронну форму звернення на офіційному сайті служби.

У скарзі необхідно вказати назву медичного закладу, обставини надання допомоги та послугу, за яку вимагали гроші.