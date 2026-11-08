Анестезия и седация бесплатны: куда обращаться, если в больнице требуют деньги

Безвозмездно воспользоваться такими услугами можно в медучреждениях, у которых есть соответствующий договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).

Анестезия обеспечивает обезболивание во время медицинских вмешательств, а седация помогает снизить тревожность и дискомфорт пациента. Необходимость их применения и метод определяет врач, учитывая вид процедуры, состояние человека и медицинские показания.

Когда анестезию и седацию предоставляют бесплатно

Программа медицинских гарантий предусматривает анестезию, седацию или анестезиологическое сопровождение в следующих случаях:

хирургические вмешательства - операции в стационаре и стационаре одного дня, а также трансплантация органов;

- операции в стационаре и стационаре одного дня, а также трансплантация органов; диагностические и лечебные процедуры - колоноскопия, гастроскопия, гистероскопия, цистоскопия, бронхоскопия и отдельные инвазивные процедуры во время стационарного лечения;

- колоноскопия, гастроскопия, гистероскопия, цистоскопия, бронхоскопия и отдельные инвазивные процедуры во время стационарного лечения; лечение гематологических и онкогематологических заболеваний - в частности, костно-мозговые и люмбальные пункции, трепанобиопсии и биопсии лимфатических узлов;

- в частности, костно-мозговые и люмбальные пункции, трепанобиопсии и биопсии лимфатических узлов; помощь при остром инсульте и инфаркте миокарда - в частности, во время инвазивных вмешательств;

- в частности, во время инвазивных вмешательств; химиотерапия и радиологическое лечение - во время инвазивных диагностических и лечебных процедур, требующих анестезиологического обеспечения;

- во время инвазивных диагностических и лечебных процедур, требующих анестезиологического обеспечения; роды и лечение бесплодия - во время оперативных вмешательств, акушерских процедур и отдельных этапов применения вспомогательных репродуктивных технологий, в частности трансвагинальной аспирации фолликулов.

По медицинским показаниям при отдельных эндоскопических обследованиях также могут проводить забор биологического материала для гистологического или цитологического исследования, а в некоторых случаях - необходимые лечебные вмешательства.

В Минздраве уточняют, что в зависимости от пакета медицинских услуг в требованиях могут использоваться различные термины: местная или общая анестезия, седация, анестезиологическое обеспечение или сопровождение. Однако если услуга предусмотрена соответствующим пакетом Программы медицинских гарантий и предоставляется по медицинским показаниям, пациент не должен платить за нее отдельно или работу врача-анестезиолога.

Что делать, если в больнице требуют деньги

Если медучреждение требует оплату за анестезию, седацию или работу врача-анестезиолога, входящих в соответствующий пакет Программы медицинских гарантий, пациент может подать жалобу в НСЗУ.

Для этого нужно:

позвонить в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77;

или заполнить электронную форму обращения на официальном сайте службы.

В жалобе необходимо указать название медицинского учреждения, обстоятельства оказания помощи и услугу, за которую требовали деньги.