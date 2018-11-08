В аннексированном Крыму российские силовики провели обыски и задержали двух человек

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Задержанных повезли в Симферополь

Российские силовики провели утром 8 ноября в поселке Азовское Джанкойского района в аннексированном Россией Крыму обыск в доме местного жителя Халила Аблямитова, после чего задержали его сына Аблялими Аблямитова и жену Айджан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как сообщается, обоих задержанных повезли в Симферополь.

Обыск начался примерно в 7:00 (6:00 по киевскому времени, - ред.), в нем принимали участие около двух десятков силовиков, которые приехали на трех машинах.

В доме находились пять человек вместе с ребенком. Дважды к владельцу дома, который болеет астмой, вызвали скорую помощь.

Напомним, в оккупированном Крыму "суд" Симферополя арестовал крымского татарина Дилявера Гафарова до 25 декабря 2018 года по обвинению в участии в добровольческом отряде.

Защита задержанного будет подавать апелляцию.

Отметим, согласно информации Крымскотатарского ресурсного центра, с начала 2018 года на территории аннексированного Россией Крыма зафиксировано 138 арестов украинских активистов. Задерживались представители коренного крымскотатарского народа, украинские активисты, левые активисты-анархисты, родственники политзаключенных и украинские рыбаки. Большинство задержаний проводились после проведения обысков российскими силовиками.