ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

В аннексированном Крыму российские силовики провели обыски и задержали двух человек

Новости » Происшествия    08.11.2018 - 09:09
Иллюстративное фото (twitter.comATR__Official)
Иллюстративное фото (twitter.comATR__Official)

Задержанных повезли в Симферополь

Российские силовики провели утром 8 ноября в поселке Азовское Джанкойского района в аннексированном Россией Крыму обыск в доме местного жителя Халила Аблямитова, после чего задержали его сына Аблялими Аблямитова и жену Айджан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как сообщается, обоих задержанных повезли в Симферополь.

Обыск начался примерно в 7:00 (6:00 по киевскому времени, - ред.), в нем принимали участие около двух десятков силовиков, которые приехали на трех машинах.

В доме находились пять человек вместе с ребенком. Дважды к владельцу дома, который болеет астмой, вызвали скорую помощь.

В аннексированном Крыму российские силовики провели обыски и задержали двух человек

Напомним, в оккупированном Крыму "суд" Симферополя арестовал крымского татарина Дилявера Гафарова до 25 декабря 2018 года по обвинению в участии в добровольческом отряде.

Защита задержанного будет подавать апелляцию.

Отметим, согласно информации Крымскотатарского ресурсного центра, с начала 2018 года на территории аннексированного Россией Крыма зафиксировано 138 арестов украинских активистов. Задерживались представители коренного крымскотатарского народа, украинские активисты, левые активисты-анархисты, родственники политзаключенных и украинские рыбаки. Большинство задержаний проводились после проведения обысков российскими силовиками.

 

Политзаключенного Балуха перевели в общий барак колонии Прокуратура АРК задержала подозреваемого в сепаратизме гражданина Украины
Новости Украины КрымСимферопольКрымобыск
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь