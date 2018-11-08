В анексованому Криму російські силовики провели обшуки і затримали двох людей

Ілюстративне фото (twitter.comATR__Official)

Затриманих повезли до Сімферополя

Російські силовики провели зранку 8 листопада в селищі Азовське Джанкойського району в анексованому Росією Криму обшук у будинку місцевого жителя Халіла Аблямітова, після чого затримали його сина Аблялімі Аблямітова та дружину Айджан. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як повідомляється, обох затриманих повезли до Сімферополя.

Обшук розпочався приблизно о 7:00 (6:00 за київським часом, - ред.), у ньому брали участь близько двох десятків силовиків, які приїхали на трьох машинах.

У будинку перебували п’ятеро людей разом із дитиною. Двічі до власника будинку, який хворіє на астму, викликали швидку допомогу.

Нагадаємо, в окупованому Криму "суд" Сімферополя заарештував кримського татарина Ділявера Гафарова до 25 грудня 2018 року за звинуваченням в участі в добровольчому загоні.

Захист затриманого подаватиме апеляцію.

Зазначимо, згідно з інформацією Кримськотатарського ресурсного центру, з початку 2018 року на території анексованого Росією Криму зафіксовано 138 арештів українських активістів. Затримувалися представники корінного кримськотатарського народу, українські активісти, ліві активісти-анархісти, родичі політв'язнів і українські рибалки. Більшість затримань проводилися після проведення обшуків російськими силовиками.