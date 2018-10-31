В окупованому Сімферополі "суд" на два місяці заарештував кримського татарина

Окупаційна влада звинувачує Ділявера Гафарова в участі у добровольчому загоні
В окупованому Криму "суд" Сімферополя заарештував кримського татарина Ділявера Гафарова до 25 грудня 2018 року за звинуваченням в участі в добровольчому загоні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста Антона Наумлюка у Facebook.
"Київський районний суд Сімферополя заарештував Ділявера Гафарова, обвинуваченого в участі у добровольчому загоні імені Номана Челебеджихана", - написав він.
Журналіст повідомив, що Гафарова затримали у вівторок, 30 листопада, після обшуку в його будинку в селищі Перлина Криму.
Гафаров відмовився від дачі свідчень, але заявив, що жодних злочинів не скоював.
Захист затриманого подаватиме апеляцію.
Нагадаємо, згідно з інформацією Кримськотатарського ресурсного центру, з початку 2018 року на території анексованого Росією Криму зафіксовано 138 арештів українських активістів. Затримувалися представники корінного кримськотатарського народу, українські активісти, ліві активісти-анархісти, родичі політв'язнів і українські рибалки. Більшість затримань проводилися після проведення обшуків російськими силовиками.