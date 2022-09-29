Анексія Росією українських територій не може бути визнана, - генсек ООН

Плани Росії щодо анексії тимчасово окупованих українських територій порушують статут ООН і не можуть бути визнані міжнародною спільнотою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека ООН Антоніу Гутерреша під час брифінгу.
Він нагадав, що, згідно з рішенням Генасамблеї ООН, територія будь-якої держави не має бути об'єктом зазіхань з боку іншої держави внаслідок застосування сили чи загрози силою.
"Росія - один з п'яти постійних членів Ради безпеки - несе особливу відповідальність за дотримання статуту. Будь-яке рішення про продовження анексії української території не матиме юридичної сили і заслуговує на засудження", - підкреслив Гутерреш.
За його словами, такі дії Кремля прямо суперечать цілям та принципам ООН і вони є небезпечною ескалацією у війні Росії проти України.
"Анексії немає місця в сучасному світі, і вона не може бути визнана. Позиція ООН повністю віддана суверенітету, єдності, незалежності України", - зазначив генсек ООН.
Оновлено 20:35
Президент України Володимир Зеленський подякував Гутеррешу за таку позицію.
"Ціную чітку позицію генсекретаря ООН щодо злочинного наміру Росії незаконно анексувати нові українські землі: такі дії не матимуть жодної юридичної сили, вони грубо порушують цілі та принципи статуту ООН і не будуть визнані світом", - написав президент у себе у Twitter.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за словами прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, завтра, 30 вересня, у Кремлі підпишуть договори про так зване входження окупованих територій України до складу Росії.
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