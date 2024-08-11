Не анексія. France24 дізналося ймовірну мету операції в Курській області

Метою операції українських військових у Курській області є дестабілізація ситуації в Росії. При цьому анексувати регіон ЗСУ не збираються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France24.
"Ми йдемо в наступ. Мета - розтягнути позиції противника, завдати максимальних втрат і дестабілізувати ситуацію в Росії, оскільки вони не в змозі захистити свій кордон", - сказав виданню високопоставлений військовий чиновник на умовах анонімності, додавши, що в операції беруть участь "набагато більше" українських військових, ніж 1000, про яку заявляли в РФ, мова йде про "тисячі".
6 серпня росіяни заявили про "прорив" кордону з боку України у Курській області. Вже шосту добу у прикордонних районах Курської області точаться бойові дії.
Вже з 9 на 10 серпня Росія одразу в трьох прикордонних з Україною областях ввела режим контртерористичної операції. В Інституті вивчення війни вважають, що РФ оголосила КТО, щоб применшити масштаб вторгнення ЗСУ до Курської області.
Додамо, що з даними на 11 серпня, як констатують аналітики, загалом просування вглиб Курської області сповільнилося. Зокрема, російські так звані "воєнкори" заявили про нібито оточення гарнізону у місті Суджа. Детальніше про ситуацію в Курській області на 11 серпня - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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