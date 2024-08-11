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Не аннексия. France24 узнало вероятную цель операции в Курской области

ФОТО: СМИ узнали вероятную цель операции в Курской области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Целью операции украинских военных в Курской области является дестабилизация ситуации в Росси. При этом аннексировать регион ВСУ не собираются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24.

"Мы идем в наступление. Цель - растянуть позиции противника, нанести максимальные потери и дестабилизировать ситуацию в России, поскольку они не в состоянии защитить свою границу", - сказал изданию высокопоставленный военный чиновник на условиях анонимности, добавив, что в операции принимают участие "намного" больше "украинских военных, чем 1000", о которой заявляли в РФ, речь идет о "тысячах".

Собеседник France24 сказал, что украинские войска будут соблюдать международное гуманитарное право, находясь на территории России, и не планируют аннексировать территории, которые они сейчас контролируют.

"Нет никакой идеи аннексии... Мы действуем в строгом соответствии с международным правом", - сказал он, сравнивая это с вероятными нарушениями со стороны российских войск на оккупированной территории.

Отвечая на вопрос, было ли целью захвата Курской АЭС у границы, он сказал следующее.

"Посмотрим, как будет развиваться Курская операция. Мы абсолютно не будем создавать проблемы для ядерной безопасности. Это мы можем гарантировать", - сказал он.

Ситуация в Курской области

6 августа россияне заявили о "прорыве" границы со стороны Украины в Курской области. Уже шестые сутки в приграничных районах Курской области ведутся боевые действия.

Уже с 9 на 10 августа Россия сразу в трех приграничных с Украиной областях ввела режим контртеррористической операции. В Институте изучения войны считают, что РФ объявила КТО, чтобы приуменьшить масштаб вторжения ВСУ в Курскую область.

Добавим, что по данным на 11 августа, как констатируют аналитики, в целом продвижение вглубь Курской области замедлилось. В частности, российские так называемые "военкоры" заявили о якобы окружении гарнизона в городе Суджа. Детальнее о ситуации в Курской области на 11 августа - читайте в материале РБК-Украина.

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