Андрющенко розповів про наслідки вечірніх вибухів у Маріуполі

Життя в окупованому Маріуполі

Російські війська окупували Маріуполь на початку повномасштабної війни. Вони продовжують руйнувати місто і намагаються створити "ілюзії по ТБ" відновлення та мирного життя.

Раніше ми писали, що українські партизани стежать за окупантами у Маріуполі.

Також ми показували фотографії руїн із тимчасово окупованого Маріуполя.

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