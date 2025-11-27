Android-бренди розробляють смартфони з ультраємними батареями: інсайдер розкрив деталі

Китайські бренди готують смартфони з ультраємними батареями

Інсайдер Digital Chat Station опублікував низку заяв про те, що виробники працюють над телефонами з акумуляторами ємністю 10 000 мА/год і більше. Він додав, що Xiaomi готує смартфон з акумулятором 10 000 мА/год і швидкою дротовою зарядкою на 100 Вт. Повна зарядка, за даними джерела, займає близько години.

Напередодні інсайдер натякнув, що realme або OnePlus також можуть випустити модель із батареєю близько 10 000 мА/год. Передбачається, що йдеться про один акумуляторний елемент номінальною ємністю 9900-10 000 мА/год.

Того ж дня Digital Chat Station повідомив, що ще один виробник уже тестує смартфон з акумулятором 12 000 мА/год перед запуском у масове виробництво. Ба більше, компанія нібито експериментує з прототипом на 15 000 мА/год.

Паралельно накопичуються дані про новий смартфон HONOR з батареєю близько 10 000 мА/год. За словами інсайдера, бренд працює одразу над двома такими пристроями: один має отримати процесор MediaTek Dimensity 8500, інший - чип серії Snapdragon 7.

Обмеження на зарубіжних ринках можуть перешкодити виходу пристроїв

Однак залишається відкритим питання, чи вийдуть ці моделі на ринки за межами Китаю. Регуляції в Європі та США обмежують максимальну ємність одиночного акумуляторного елемента, тому виробники часто використовують двоелементні схеми живлення.

Інсайдер стверджує, що смартфон OnePlus/realme побудований на одному елементі, а отже, версія на 10 000 мА/год практично напевно не з'явиться в Європі або США.

Цікаво, що більшість згаданих пристроїв належать до середнього і бюджетного сегментів. Тим часом навіть флагмани, такі як OPPO Find X9 Pro, OnePlus 15 і Xiaomi 17 Pro Max, уже оснащуються батареями понад 7000 мА/год. Тому 2026 рік може стати знаковим для збільшення автономності як доступних, так і преміальних смартфонів.