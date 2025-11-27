RU

Экономика Авто Tech

Android-бренды разрабатывают смартфоны с ультраемкими батареями: инсайдер раскрыл детали

Китайские производители готовят смартфоны с аккумуляторами на 10 000 мА/ч (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

На фоне недавних анонсов Android-смартфонов с увеличенным временем автономной работы особое внимание привлек HONOR Power, получивший батарею на 8000 мА/ч. Однако, похоже, что рынок стремительно движется дальше: сразу несколько китайских брендов работают над моделями с еще более мощными аккумуляторами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильное издание Android Authority.

Китайские бренды готовят смартфоны с ультраемкими батареями

Инсайдер Digital Chat Station опубликовал ряд заявлений о том, что производители работают над телефонами с аккумуляторами емкостью 10 000 мА/ч и более. Он добавил, что Xiaomi готовит смартфон с аккумулятором 10 000 мА/ч и быстрой проводной зарядкой на 100 Вт. Полная зарядка, по данным источника, занимает около часа.

Накануне инсайдер намекнул, что realme или OnePlus также могут выпустить модель с батареей около 10 000 мА/ч. Предполагается, что речь идет об одном аккумуляторном элементе номинальной емкостью 9900-10 000 мА/ч.

В тот же день Digital Chat Station сообщил, что еще один производитель уже тестирует смартфон с аккумулятором 12 000 мА/ч перед запуском в массовое производство. Более того, компания якобы экспериментирует с прототипом на 15 000 мА/ч.

Параллельно накапливаются данные о новом смартфоне HONOR с батареей около 10 000 мА/ч. По словам инсайдера, бренд работает сразу над двумя такими устройствами: одно должно получить процессор MediaTek Dimensity 8500, другое - чип серии Snapdragon 7.

Ограничения на зарубежных рынках могут помешать выходу устройств

Однако остается открытым вопрос, выйдут ли эти модели на рынки за пределами Китая. Регуляции в Европе и США ограничивают максимальную емкость одиночного аккумуляторного элемента, поэтому производители часто используют двухэлементные схемы питания.

Инсайдер утверждает, что смартфон OnePlus/realme построен на одном элементе, а значит, версия на 10 000 мА/ч практически наверняка не появится в Европе или США.

Интересно, что большинство упомянутых устройств относятся к среднему и бюджетному сегментам. Тем временем даже флагманы, такие как OPPO Find X9 Pro, OnePlus 15 и Xiaomi 17 Pro Max, уже оснащаются батареями более 7000 мА/ч. Поэтому 2026 год может стать знаковым для увеличения автономности как доступных, так и премиальных смартфонов.

Напомним, что производители смартфонов предупредили о росте цен на устройства в ближайшее время и объяснили, в чем причина подорожания.

Также мы писали, что некоторые настройки Android быстро разряжают батарею, и эксперты советуют отключить их прямо сейчас.

А еще у нас есть материал о том, как правильно заряжать смартфон, чтобы батарея служила дольше.

