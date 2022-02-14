Android 13 дозволяє запустити Windows 11 на смартфоні
Операційну систему Windows 11 можна запустити на Android 13. Йдеться саме про пристрої з процесором на архітектурі Arm.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-аккаунт Android-розробника Денні Ліна.
Для установки Windows 11 Лін використовував Google Pixel 6. На смартфоні також був встановлений і Android 13 DP1, що стало вирішальним фактором. Річ у тім, що ОС Google має поліпшені можливості віртуалізації.
And here's Windows 11 as a VM on Pixel 6 https://t.co/0557SfeJtN pic.twitter.com/v7OIcWC3Ab— kdrag0n (@kdrag0n) February 13, 2022
Поки що невідомо якими властивостями буде володіти фінальна версія продукту, проте версія для розробників вже дозволяє експериментувати з новою операційною системою корпорації.
Як зазначив Лін, Windows 11 працює відмінно, проте без апаратного прискорювача GPU.
Більш того, на Pixel 6 вдалося запустити класичний Doom.
Yes, it runs Doom (connecting to the phone's Windows VM from my computer for keyboard input) pic.twitter.com/6PORUnJk8m— kdrag0n (@kdrag0n) February 14, 2022
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Pixel 3 і 3 XL від компанії Google, отримали останнє оновлення.