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Android 12 для слабых смартфонов и метавселенная Boeing. Главное из мира технологий

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Суббота 18 декабря 2021 10:30
Android 12 для слабых смартфонов и метавселенная Boeing. Главное из мира технологий Фото: Google готовит Android 12 для слабых смартфонов (blog.google)
Автор: Сергей Новиков

Американская компания Google анонсировала операционную систему Android 12 для слабых смартфонов. А Boeing планирует построить первый самолет, объединив своих инженеров и роботов в метавселенной.

РБК-Украина собрало главные новости из мира технологий.

Apple может стать первой компанией стоимостью в 3 трлн долларов

На этой неделе стоимость акций Apple поднялась на 1%, и капитализация достигла 2,96 трлн долларов. Ожидается, что в ближайшее время она пробьет отметку в 3 трлн.

Таким образом, стоимость одной компании может превысить ВВП таких стран, как Британия и Индии - по 2,9 трлн долларов. Apple оставила позади американских технологических гигантов Microsoft (2,6 трлн), Alphabet (1,9 трлн) и Amazon (1,7 трлн долларов).

Представлен Android 12 Go

Тем временем Google представил подробное описание Android 12 Go - мобильной операционной системы для смартфонов начального уровня. В частности, в новой ОС увеличена скорость запуска приложений, анимация стала более плавной, ожидается прирост автономности.

Android 12 для слабых смартфонов и метавселенная Boeing. Главное из мира технологий

Фото: Google готовит Android 12 для слабых смартфонов (blog.google)

В настройках Android 12 Go появился отдельный пункт со статистикой по запросам различных приложений на доступ к тем или иным функциям смартфона. Пользователи также смогут узнать об использовании приложением камеры или микрофона, обратив внимание на миниатюрный индикатор в верхнем правом углу экрана.

Первые коммерческие устройства под управлением Android 12 Go появятся на рынке в 2022 году.

Boeing построит самолет в метавселенной

Американский производитель самолетов Boeing намерен построить первый авиалайнер в метавселенной. Переход в цифровую экосистему планируется через два года.

В частности, планируется объединить все операции по разработке, производству и обслуживанию самолетов в единой цифровой экосистеме. В этой экосистеме работать над самолетами смогут механики, которые находятся в разных точках мира, при помощи очков дополненной реальности HoloLens, а сборка будет осуществляться с использованием роботов, способных коммуницировать между собой

В центре нового подхода к строительству будет находиться "цифровой двойник" самолета (его подробная виртуальная трехмерная копия). А все данные о лайнере, включая информацию о деталях и требованиях и тысячи страниц сертификационной документации, свяжет воедино одна "цифровая нить".

На Марсе нашли большие залежи льда

Группа ученых Европейского космического агентства и Роскосмоса обнаружила большие залежи льда на Марсе. Данные были собраны орбитальным аппаратом Trace Gas Orbiter миссии "ЭкзоМарс".

Сообщается, что залежи льда были обнаружены в обширной системе каньонов Марса - Долине Маринер. Предполагается, что если весь найденный водород присутствует в виде водяного льда, то это соединение может составлять до 40% приповерхностного материала в этом районе.

Район с высоким содержанием водорода по размеру равен территории Нидерландов.

Самолет на водороде сможет пролететь полмира без дозаправки

Ученые из британского Института аэрокосмических технологий в рамках проекта FlyZero разработали концепт самолета на жидком водороде. Предполагается, что он не только сократит выбросы углеродного газа в атмосферу, но и сможет летать на такие же большие дистанции, как и традиционные самолеты.

Согласно концепту, лайнер сможет без пересадок доставить 279 пассажиров из Лондона в Сан-Франциско или же соединить любые два аэропорта Земли максимум с одной остановкой. Дальность полета концептуальной модели составит 9 723 километра.

Это меньше, чем у существующего самолета Dreamliner, способного перевезти 242 пассажира на расстояние 13 950 километров. Но на стороне водородной модели нулевые выбросы CO2.

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