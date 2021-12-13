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Apple может стать первой компанией США стоимостью в 3 триллиона долларов

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Вашингтон, Понедельник 13 декабря 2021 22:14
Apple может стать первой компанией США стоимостью в 3 триллиона долларов Фото: Apple может стать первой компанией США, стоимость которой превысит 3 триллиона долларов (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Капитализация американской компании Apple может превысить 3 трлн долларов. На торгах в понедельник ее акции подорожали на 1%, в результате капитализация корпорации достигла 2,96 трлн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

Как отмечает издание, Apple находится в шаге от того, чтобы стать первой американской компанией, капитализация которой достигнет 3 трлн долларов. Отмечается, что стоимость корпорации превысит валовые внутренние продукты (ВВП) таких стран, как Британия и Индии - по 2,9 трлн, а также России - 1,6 трлн долларов.

Компания также опередила американских технологических гигантов Microsoft (2,6 трлн), Alphabet (1,9 трлн) и Amazon (1,7 трлн долларов).

Капитализация Apple достигла 1 трлн долларов в 2018 году. В 2020-м стоимость компании достигла 2 трлн долларов.

Напомним, в начале декабря Apple приостановила на несколько дней сборку iPhone и iPad.

Ранее сообщалось, что Apple может отказаться от названия MacBook Air.

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Apple Соединенные Штаты Америки
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