Ученые обнаружили на Марсе масштабные залежи льда под грунтом

Ученые обнаружили значительные залежи льда под почвой на Марсе. Они расположены в большой системе каньонов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Space .

Открытие было осуществимо после собрания данных орбитальным аппаратом Trace Gas Orbiter в рамках миссии "ЭкзоМарс".

Что такое "ЭкзоМарс"

Это совместная программа Европейского космического агентства и Роскосмоса по исследованию Красной планета. Миссия состоит из различных научных инструментов, расположенных на борту TGO. Среди них, например, детектор эпитепловых нейтронов высокого разрешения (FREND), который, кстати, обнаружил высокий уровень водорода в каньоне Кандор.

"Мы обнаружили, что центральная часть Долины Маринер заполнена водой гораздо больше, чем мы ожидали. Это очень похоже на районы вечной мерзлоты на Земле, где водяной лед постоянно сохраняется под сухой почвой из-за постоянных низких температур", - заявил ученый Алексей Малахов.

В то же время ученые предполагают, что вода на Марсе может залегать еще глубже, чем это ожидалось. Благодаря инструментам TGO, они способны "заглянуть" до одного уровня глубины.

FREND, кстати, способен обнаружить воду, которая находится в местных минералах, однако ученые считают, что это менее вероятно, чем лед.

Обнаруженный регион с высоким содержанием водорода по масштабам равен территории Нидерландов. В этом районе обычно очень мало воды, в связи с чем ученые допускают, что вещество находится в форме льда под поверхностью Красной планеты.

"Получить больше информации о том, как и где существует вода на современном Марсе, важно, чтобы понять, что произошло с некогда богатой водой Марса, это помогает нам искать пригодное для жизни среду, возможные признаки прошлой жизни и органические материалы с первых дней Марса", - отметил ученый Колин Уилсон.