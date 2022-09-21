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Стріхарський: українці як ніколи розуміють цілковите значення слова мир

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Середа 21 вересня 2022 12:17
Стріхарський: українці як ніколи розуміють цілковите значення слова мир Фото: народний депутат Андрій Стріхарський (facebook.com/strikharskiy)
Автор: Артем Горовенко

Сьогодні в Україні проблема миру є найбільш актуальною. Як ніколи українці розуміють цілковите значення слова "мир".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Андрія Стріхарського у Facebook з нагоди Міжнародного дня миру.

"Що таке мир, не треба пояснювати навіть дитині! Особливо зараз дітям нашої держави, які малюють про МИР, які співають про МИР, які благають про МИР! Мир - це свобода, заснована на визнанні прав будь-якої людини. Мир - чеснота цивілізації, війна - її злочин. Потрібно сторіччя, щоб відновити те, що зруйнував день війни", - наголосив Андрій Стріхарський.

Нагадаємо, Міжнародний день миру щорічно відзначається 21 вересня, починаючи з 2002 року, коли на Генеральній Асамблеї ООН була прийнята відповідна резолюція про встановлення дати святкування.

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