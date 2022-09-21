ua ru
Чт, 22 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Стрихарский: украинцы как никогда понимают полное значение слова мир

Новина українською →
Среда 21 сентября 2022 12:17
Стрихарский: украинцы как никогда понимают полное значение слова мир Фото: народный депутат Андрей Стрихарский (facebook.com/strikharskiy)
Автор: Артем Горовенко

Сегодня в Украине проблема мира наиболее актуальна. Как никогда украинцы понимают полное значение слова "мир".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Андрея Стрихарского в Facebook по случаю Международного дня мира.

"Что такое мир, не надо объяснять даже ребенку! Особенно сейчас детям нашего государства, рисующим о МИР, поющих о МИР, молящих о МИР! Мир - это свобода, основанная на признании прав любого человека. Мир - добродетель цивилизации, война - ее преступление. Нужно столетие, чтобы восстановить то, что разрушило день войны", - подчеркнул Андрей Стрихарский.

Напомним, Международный день мира ежегодно отмечается 21 сентября, начиная с 2002 года, когда на Генеральной Ассамблее ООН была принята соответствующая резолюция об установлении даты празднования.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей Стрихарский Вторжение России в Украину
NEWS
РФ стягивает силы в Запорожскую область, а возле Лимана продолжаются операции: карты боев на утро
РФ стягивает силы в Запорожскую область, а возле Лимана продолжаются операции: карты боев на утро
DAILY
Блеф при плохой игре. Зачем Путину "референдумы" и мобилизация в России
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Блеф при плохой игре. Зачем Путину "референдумы" и мобилизация в России