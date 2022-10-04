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Стріхарський передав ще 5 позашляховиків на потреби ЗСУ

Фото: Андрій Стріхарський (facebook.com / strikharskyi)
Автор: Юлія Бойко

Народний депутат Андрій Стріхарський у співпраці з Всеукраїнською аграрною радою передав українським військовим ще 5 позашляховиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Андрія Стріхарського у Telegram за результатами робочої поїздки до Умані.

"Під час робочої поїздки до Умані ми передали ще п’ять позашляховиків, які були придбані Всеукраїнською аграрною радою. Разом з колегами, головою партії Оленою Шуляк, секретарем Черкаської обласної організації політпартії "Слуга народу" Олексієм Пєчніковим, начальником Черкаської ОВА, взяли участь в передачі ключів від позашляховиків українським військовим в Умані", - повідомив Андрій Стріхарський.

Він також зазначив, що коли Всеукраїнська аграрна рада готує на фронт чергову партію авто, то не залишається осторонь. "Якщо не фінансово, то долучаюся до доброї справи іншим - закуповую амуніцію для наших захисників, щоб позашляховики не їхали порожніми. Дякую нашим ЗСУ за те, що ми можемо бути там, де ми є, і робити свою справу", - наголосив нардеп.

Також Стріхарський повідомив, що разом з колегами провів робочу народу з мером Умані Іриною Плетньовою, де обговорили новий етап медичної реформи, мета якої забезпечити лікарів усім необхідним для надання якісного медичного обслуговування пацієнтам.

"Суть реформи заключається в децентралізації, що сприятиме налагодженню роботи медичної системи. Користуючись нагодою ми відвідали заклади охорони здоров’я, а також завітали на підприємства громади, де ознайомились з потужностями та продукцією, що там виготовляється. Передали вантажівку необхідних продуктів для внутрішньо переміщених осіб", - зазначив Стріхарський.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що нардеп Андрій Стріхарський у співпраці з Всеукраїнською аграрною радою передав в один із підрозділів військово-морських сил шість позашляховиків.

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