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Стрихарский передал еще 5 внедорожников на нужды ВСУ

Фото: Андрей Стрихарский (facebook.com/strikharskyi)
Автор: Юлия Бойко

Народный депутат Андрей Стрихарский в сотрудничестве со Всеукраинским аграрным советом передал украинским военным еще 5 внедорожников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Андрея Стрихарского в Telegram по результатам рабочей поездки в Умань.

"Во время рабочей поездки в Умань мы передали еще пять внедорожников, приобретенных Всеукраинским аграрным советом. Вместе с коллегами, председателем партии Еленой Шуляк, секретарем Черкасской областной организации политпартии "Слуга народа" Алексеем Печниковым, начальником Черкасской ОВА, приняли участие передачи ключей от внедорожников украинским военным в Умани", - сообщил Андрей Стрихарский.

Он также отметил, что когда Всеукраинский аграрный совет готовит на фронт очередную партию авто, то не остается в стороне. "Если не финансово, то приобщаюсь к хорошему делу другим - закупаю амуницию для наших защитников, чтобы внедорожники не ехали пустыми. Спасибо нашим ВСУ за то, что мы можем быть там, где мы есть, и делать свое дело", - подчеркнул нардеп.

Также Стрихарский сообщил, что вместе с коллегами провел рабочий народ с мэром Умани Ириной Плетневой, где обсудили новый этап медицинской реформы, цель которой обеспечить врачей всем необходимым для предоставления качественного медицинского обслуживания пациентам.

"Суть реформы заключается в децентрализации, которая будет способствовать налаживанию работы медицинской системы. Пользуясь случаем мы посетили учреждения здравоохранения, а также посетили предприятия общества, где ознакомились с мощностями и продукцией, которая там производится. Передали грузовик необходимых продуктов для внутренне перемещенных лиц ", - отметил Стрихарский.

Напомним, ранее РБК-Украина писала, что нардепАндрей Стрихарский в сотрудничестве с Всеукраинским аграрным советом передал в одно из подразделений военно-морских сил шесть внедорожников.

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Андрей СтрихарскийВооруженные силы Украины