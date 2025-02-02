Андрій Шевченко отримав спеціальну відзнаку перед міланським дербі у Серії А

Урочиста подія відбулася 2 лютого на стадіоні "Сан-Сіро" напередодні матчу 23-го туру Серії А між "Міланом" та "Інтером" (1:1). Нагороду українцю вручив легендарний екс-захисника "россонері" Франко Барезі.

Фани на трибунах "Сан-Сіро" влаштували овацію Шевченку. Легендарний форвард подякував вболівальникам, продемонструвавши нагороду.

Шевченко офіційно поповнив Зал слави "Мілана" ще 12 листопада 2024 року. Разом з ним до числа обраних увійшли ще два легендарних нападники – нідерландець Марко ван Бастен та італієць Філіппо Індзагі. Вони були нагороджені 15 грудня. А Шевченко тоді не зміг взяти участь у церемонії.

Шевченко в складі "Мілана"

Українець перебрався на "Сан-Сіро" влітку 1999 року за 25 мільйонів доларів. У дебютному сезоні став найкращим бомбардиром Серії A, забивши 24 м'ячі.

Перші трофеї з "россонері" завоював у сезоні-2002/03. "Мілан" під керівництвом Карло Анчелотті виграв Кубок Італії та тріумфував у Лізі чемпіонів. У наступному сезоні команда Шевченка взяла Суперкубок УЄФА, а також здобула Скудетто. Український нападник вдруге в кар'єрі став найкращим голеадором чемпіонату Італії.

Завдяки успішному сезону-2003/04 Шевченко здобув "Золотий м'яч". Перед кампанією-2006/07 перейшов у лондонський "Челсі", але в сезоні-2008/09 повернувся до "Мілана" на правах оренди.

Загалом зіграв за "россонері" 322 поєдинки в усіх турнірах, у яких оформив 175 голів. Українець є другим бомбардиром в історії "Мілана". Більше нього – 221 гол – за клуб забив лише швед Гуннар Нордаль, що захищав кольори "россонері" у 1949-1956 роках.

Трофеї Шевченка в Італії: