Андрей Шевченко получил специальную награду перед миланским дерби в Серии А

Торжественное событие состоялось 2 февраля на стадионе "Сан-Сиро" накануне матча 23-го тура Серии А между "Миланом" и "Интером" (1:1). Награду украинцу вручил легендарный экс-защитник "россонери" Франко Барези.

Фаны на трибунах "Сан-Сиро" устроили овацию Шевченко. Легендарный форвард поблагодарил болельщиков, продемонстрировав награду.

Шевченко официально пополнил Зал славы "Милана" еще 12 ноября 2024 года. Вместе с ним в число избранных вошли еще два легендарных нападающих - нидерландец Марко ван Бастен и итальянец Филиппо Индзаги. Они были награждены 15 декабря. А Шевченко тогда не смог принять участие в церемонии.

Шевченко в составе "Милана"

Украинец перебрался на "Сан-Сиро" летом 1999 года за 25 миллионов долларов. В дебютном сезоне стал лучшим бомбардиром Серии A, забив 24 мяча.

Первые трофеи с "россонери" завоевал в сезоне-2002/03. "Милан" под руководством Карло Анчелотти выиграл Кубок Италии и триумфовал в Лиге чемпионов. В следующем сезоне команда Шевченко взяла Суперкубок УЕФА, а также получила Скудетто. Украинский нападающий второй раз в карьере стал лучшим голеадором чемпионата Италии.

Благодаря успешному сезону-2003/04 Шевченко получил "Золотой мяч". Перед кампанией-2006/07 перешел в лондонский "Челси", но в сезоне-2008/09 вернулся в "Милан" на правах аренды.

Всего сыграл за "россонери" 322 поединка во всех турнирах, в которых оформил 175 голов. Украинец является вторым бомбардиром в истории "Милана". Больше него - 221 гол - за клуб забил только швед Гуннар Нордаль, защищавший цвета "россонери" в 1949-1956 годах.

Трофеи Шевченко в Италии: