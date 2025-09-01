ua en ru
Чт, 04 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Матюха та Favbet Foundation посприяли передачі масштабної гуманітарної допомоги для України

Україна, Понеділок 01 вересня 2025 18:48
UA EN RU
Матюха та Favbet Foundation посприяли передачі масштабної гуманітарної допомоги для України Фото: Андрій Матюха та Favbet Foundation посприяли передачі масштабної гуманітарної допомоги для України
Автор: Юлія Бойко

Україна отримала 150 тонн гуманітарної допомоги від хорватських партнерів. У проєкті взяли участь Dobro Dobrim, Kefo d.o.o., Lochman & Rauscher, Medical Intertrade HEP та уряд Хорватії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Ініціатива реалізована за підтримки Favbet Foundation. Передача відбулася у тісній координації з органами місцевої влади та керівництвом лікарень.

До України прибули продукти харчування, засоби гігієни, дезінфекційні препарати для лікарень. Поставки здійснювалися частинами, щоб забезпечити безперервну підтримку.

Матюха та Favbet Foundation посприяли передачі масштабної гуманітарної допомоги для України

"Ми бачимо, що Україна потребує постійної системної допомоги. Разом із Favbet Foundation ми робимо все, аби це реалізувати. Ми цінуємо той рівень організації, який забезпечує фонд. Впевнені, що наша співпраця триватиме, бо результат цієї роботи очевидний", - наголошують партнери з Dobro Dobrim.

Favbet Foundation і міжнародні партнери працюють разом для України

Favbet Foundation з 2022 року регулярно підтримує гуманітарні програми, освітні та спортивні проєкти, допомагає медичним закладам. Важливим принципом роботи є контроль кожного етапу. Це дозволяє бути впевненими, що ресурси використовуються ефективно.

Матюха та Favbet Foundation посприяли передачі масштабної гуманітарної допомоги для України

Раніше за підтримки хорватських партнерів і Favbet Foundation в Україну було доставлено 11 тонн гуманітарної допомоги для біженців із Херсону, постраждалих через теракт на Каховській ГЕС. Цей крок показав, що міжнародна співпраця та системна робота фонду дозволяють швидко надавати необхідну підтримку у найважчі моменти.

"Сьогодні ця допомога має неабияке значення. Ми вдячні нашим хорватським партнерам за те, що вони залишаються поруч із Україною. Це справжня солідарність, яка відчувається щодня", - коментує Андрій Матюха.

Як повідомлялось раніше, Андрій Матюха та Favbet Foundation продовжують розвивати освітні ініціативи для підлітків у межах благодійної програми IT Kids. У Києві відбувся профорієнтаційний майстер-клас "Квиток в IT".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини
Путін та Зеленський ще не готові до зустрічі, але "щось має статися", - Трамп
Путін та Зеленський ще не готові до зустрічі, але "щось має статися", - Трамп
Аналітика
Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці